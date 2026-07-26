Πετρελαιοφόρο εξερράγη όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, στα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, 26 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το συμβάν σημειώθηκε αφότου το δεξαμενόπλοιο παρέκκλινε από τη θαλάσσια διαδρομή που έχουν ορίσει οι αρχές της Τεχεράνης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές κρατικές αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει το Ιράν στο παρελθόν, ξεκαθαρίζοντας ότι όσα πλοία παρεκκλίνουν από τις καθορισμένες διαδρομές της Τεχεράνης θα υφίστανται συνέπειες.

Άλλωστε, σε προγενέστερες περιπτώσεις όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προχωρήσει σε ακινητοποιήσεις ή επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, οι επίσημες ανακοινώσεις τους υπογράμμιζαν σταθερά πως η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ απαιτεί πλήρη συντονισμό με τις ιρανικές αρχές και αυστηρή τήρηση των εγκεκριμένων θαλάσσιων οδών.