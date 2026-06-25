Σε διευκρινίσεις σχετικά με τα νέα δεδομένα που αφορούν στη διεθνή ναυσιπλοΐα προχώρησε η κυβέρνηση του Ομάν, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της γύρω από τη διαχείριση ενός εκ των κρισιμότερων θαλάσσιων περασμάτων του κόσμου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, καθησυχάζοντας τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το Ομάν βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και διαβουλεύσεων με το Ιράν, με αντικείμενο την εξέταση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν αποκλειστικά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ασφαλή και εύρυθμη διαχείριση του στρατηγικού αυτού διαύλου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, καθώς η ελεύθερη μετακίνηση μέσω των Στενών αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου Μπαντρ αλ Μπουσάιντι υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι «οι μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα Στενά δεν περιλαμβάνουν επιβολή τελών διέλευσης».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μανάμα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών χωρών του Κόλπου και του Αμερικανού ομολόγου τους Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επαναδιατύπωσε την κατηγορηματική άρνηση της Ουάσιγκτον για επιβολή διοδίων ή τελών, φοβούμενος «πλήρες χάος».