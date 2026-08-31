Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα φαίνεται πως έχει υποχωρήσει η διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας του κλίματος φόβου και της γενικότερης αστάθειας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό με ακραία επιφυλακτικότητα, υπό τη σκιά των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον πλοίων.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα της ναυτιλιακής κίνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (31/8), κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εντοπίστηκαν να διασχίζουν το σημείο μόλις πέντε εμπορικά πλοία ημερησίως. Αναλυτές της αγοράς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερος. Ο λόγος είναι πως αρκετά πληρώματα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να παραμείνουν «αόρατα» και να αποφύγουν πιθανά χτυπήματα, επιλέγουν να απενεργοποιήσουν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων τους. Η πρακτική αυτή υπογραμμίζει την έντονη ανασφάλεια που κυριαρχεί σε μία από τις κρισιμότερες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή τροφοδοσία.

A U.S. Sailor directs an MH-60S Sea Hawk helicopter onto the flight deck of USS Delbert D. Black (DDG 119) while the ship sails in the Arabian Sea enforcing the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 30, CENTCOM forces have redirected 83 commercial vessels, disabled 3 and boarded… pic.twitter.com/RDLoXFRXpJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 30, 2026

Την ίδια στιγμή, το γεωπολιτικό σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω από τη σταθερή στάση της Ουάσιγκτον. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζουν αυστηρά τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν.

Η επιχειρησιακή δραστηριότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, μέχρι και τις 30 Αυγούστου τα αμερικανικά στρατεύματα είχαν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 83 εμπορικών πλοίων. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού, χρειάστηκε να ακινητοποιηθούν τρία σκάφη, ενώ σε δύο ακόμη περιπτώσεις οι δυνάμεις προχώρησαν στη διενέργεια νηοψίας.