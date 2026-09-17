Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στις 3, χθες Τετάρτη, από τις 12 μια ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, ήταν πολύ μειωμένος σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ήταν σχεδόν 17.

Η εικόνα αυτή δεν είναι πλήρης, καθώς κάποια πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.