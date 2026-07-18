Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού έχουν περιέλθει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν «παγώσει» την κίνηση των εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η ένταση κλιμακώνεται μετά τις αναφορές για σοβαρό περιστατικό με πλοία σε ναρκοθετημένα ύδατα.

Εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης, γνωστοποίησαν ότι δύο δεξαμενόπλοια έπεσαν σε νάρκες ενώ έπλεαν στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, να σημειωθεί περιστατικό όπου «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά».

Στην επίσημη ενημέρωσή τους, η οποία μεταδόθηκε στο Telegram από την κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες για σκόπιμη παραπλάνηση των πλοίων, αναφέροντας:

«Δύο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο, που προσπάθησαν να διασχίσουν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο Ορμούζ», λόγω παραπλανητικών οδηγιών από πλευράς ΗΠΑ, τελικά «εξερράγησαν και πήραν φωτιά».

Μέχρι στιγμής, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις σημαίες των πλοίων, τα στοιχεία τους ή το εάν υπάρχουν θύματα από τις εκρήξεις.

«Βουτιά» στις διελεύσεις

Ο αντίκτυπος των εχθροπραξιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (17/7), δείχνοντας ότι η εμπορική κίνηση στην περιοχή έχει σχεδόν νεκρώσει.

Η εξειδικευμένη πλατφόρμα παρακολούθησης, Kpler, αποκαλύπτει πως μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν αυτή τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις.

Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσο όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από τα Στενά κάθε μέρα.