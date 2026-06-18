Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζει να επιβάλει παραδοσιακά «διόδια» (tolls) για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά επιμένει ότι τα πλοία θα πρέπει να καταβάλλουν «τέλη» (fees) ως αντάλλαγμα για συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα τους παρέχονται .

Αν και η Τεχεράνη δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα κατάλογο με τις ακριβείς υπηρεσίες, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι τα τέλη αυτά θα συνδέονται με:

Υπηρεσίες πλοήγησης (pilotage) και ναυτιλιακής συνδρομής

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες και περιβαλλοντική παρακολούθηση .

Διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας .

Διαχείριση και αποκομιδή απορριμμάτων .

Λιμενικές υπηρεσίες .

Για την υποστήριξη αυτού του σχεδίου, το Ιράν προχώρησε τον Μάιο στη σύσταση μιας νέας αρχής, η οποία θα επιβλέπει τη θαλάσσια διοίκηση στην περιοχή και θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση «αδειών ασφαλούς διέλευσης» . Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, υπήρξαν αναφορές ότι το Ιράν επέτρεψε την επιλεκτική διέλευση ορισμένων πλοίων θέτοντας ως όρο την καταβολή ποσού ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ως «διόδιο» .

Η νομική και γεωπολιτική διαμάχη

Αυτή η διάκριση μεταξύ «διοδίων» και «τελών υπηρεσιών» αποτελεί τον πυρήνα μιας έντονης νομικής διαμάχης. Σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, τα κράτη δεν επιτρέπεται να χρεώνουν απλώς για το δικαίωμα διέλευσης από ένα φυσικό διεθνές στενό όπως το Ορμούζ, αλλά επιτρέπεται να χρεώνουν για πραγματικές υπηρεσίες που παρέχονται .

Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες και επικριτές προειδοποιούν ότι εάν το Ιράν καταστήσει υποχρεωτική την πληρωμή αυτών των υπηρεσιών απλώς για να επιτρέψει την πρόσβαση στο Στενό, τότε το «τέλος» μετατρέπεται πρακτικά σε «διόδιο» με άλλο όνομα . Αυτό δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στον ναυτιλιακό κόσμο, καθώς η επιβολή μιας τέτοιας πρακτικής θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο και για άλλες σημαντικές διεθνείς υδάτινες οδούς ανά τον κόσμο .

* Πηγές: Gulf News, Shipping Telegraph,U.S. Department of War, Globe and Mail, SBC TV