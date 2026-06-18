Παρά την επίτευξη εκεχειρίας, η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας από το Ορμούζ θα καθυστερήσει αρκετές εβδομάδες λόγω του κινδύνου από θαλάσσιες νάρκες και της ανάγκης για διεθνείς επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης. Τα Στενά του Ορμούζ έχουν ναρκοθετηθεί στην διάρκεια του πολέμου, με αποτέλεσμα η διέλευση των πλοίων να καθίσταται επικίνδυνη ακόμα και μετά την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για την λήξη της σύρραξης. Η κρίση αναδεικνύεται πρωτίστως ως ασφαλιστικό ζήτημα, καθώς η κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων πολέμου διέκοψε το εμπόριο πριν καν επιβληθούν στρατιωτικοί αποκλεισμοί.
Το ιρανικό Press TV αναφέρει ότι 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή του «ναυτικού αποκλεισμό» των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ, μετά την οριστικοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.
Επιχείρηση «αποναρκοθέτηση» στα Στενά του Ορμούζ
- Μεγάλη χρονική διάρκεια της επιχείρησης: Η διαδικασία εκκαθάρισης με τη χρήση συμβατικών ναρκαλιευτικών και υπερσύγχρονων υποβρύχιων drones εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί 40 έως 50 ημέρες προκειμένου οι ναυτιλιακές και οι ασφαλιστικές εταιρείες να νιώσουν αρκετή ασφάλεια για να διαπλεύσουν το στενό. Παράλληλα, εξετάζονται σενάρια όπου η επιχείρηση, με την ανοχή του Ιράν, θα μπορούσε να διαρκέσει έξι μήνες ή ακόμα και να επεκταθεί στον έναν χρόνο. Εάν εντοπιστεί ένα ολόκληρο ναρκοπέδιο, η απομάκρυνση της απειλής μπορεί να πάρει εβδομάδες ή και μήνες.
- Άγνωστος αριθμός και ποικιλία των ναρκών: Δεν είναι σαφές πόσες ακριβώς νάρκες έχει τοποθετήσει το Ιράν, παρόλο που εκτιμάται ότι διαθέτει απόθεμα έως και 1.000 ναυτικών ναρκών. Οι ομάδες αποναρκοθέτησης καλούνται να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν πολλαπλούς τύπους ναρκών, όπως επιπλέουσες (οι οποίες μπορούν να εκτοξευτούν από την ακτή), καθώς και νάρκες αγκυροβολημένες, συνδεδεμένες με καλώδια ή τοποθετημένες στον βυθό, οι οποίες μπορεί να ενεργοποιούνται από τον ήχο, την κίνηση ή το φως.
- Απόλυτος κίνδυνος για τα πληρώματα και τα πλοία: Το διακύβευμα της επιχείρησης είναι τεράστιο, καθώς έστω και μία ναυτική νάρκη είναι αρκετή για να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Παράλληλα, η ναυτιλιακή βιομηχανία προειδοποιεί για τον κίνδυνο «περιπλανώμενων» ναρκών που ενδέχεται να μην εντοπιστούν κατά τις αρχικές επιχειρήσεις εκκαθάρισης.
- Σύνθετο περιβάλλον απειλών: Πέρα από τις νάρκες, τα πλοία καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και στρεσογόνο περιβάλλον, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι όπως παρεμβολές ή πλαστογράφηση στα συστήματα πλοήγησης (GNSS), κίνδυνοι από μη εκραγέντα πυρομαχικά και πιθανές επιθέσεις από drones.
- Γεωπολιτική αβεβαιότητα: Η ομαλή εξέλιξη της αποστολής είναι άμεσα συνυφασμένη με το ευρύτερο γεωπολιτικό κλίμα. Σε περίπτωση που καταρρεύσει η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η επιχείρηση αποναρκοθέτησης ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω καθυστερήσεις ή ακόμα και να εγκαταλειφθεί πλήρως.