Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει.

«Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ιρανικές εντολές και προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλες εκρήξεις», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο.