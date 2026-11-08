Σε αυξημένο επίπεδο συναγερμού βρίσκεται η διεθνής ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν, μετά από δύο σοβαρά περιστατικά ασφαλείας που καταγράφηκαν στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας και ανάλυσης κινδύνων Marisks Maritime Security.

Τα δύο συμβάντα αφορούν, αφενός, πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Κασάμπ του Ομάν και, αφετέρου, πλήγμα κατά του bulk carrier HUDA στα ανοικτά του Κορ Φακάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αποδίδεται σε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η Marisks εκτιμά ότι το περιστατικό με το HUDA συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη στο πλαίσιο της εφαρμογής του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, καθώς δείχνει ότι εμπορικά πλοία τα οποία θεωρούνται ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με άμεση στρατιωτική επέμβαση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ακόμη και πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα εκτός του Στενού του Ορμούζ μπορεί να παραμένουν εκτεθειμένα, εφόσον οι κινήσεις τους αξιολογούνται ως σχετικές με τις επιχειρήσεις του αποκλεισμού.

Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Κασάμπ

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 7 Νοεμβρίου, στις 19:20 UTC, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Κασάμπ, στο Ομάν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να προχωρήσει σε εκκένωση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών, τα αίτια της πυρκαγιάς ή ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το συμβάν.

Οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς και δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την αιτία της φωτιάς.

Στην ανάλυση της Marisks αναφέρεται ότι πιθανή ιρανική εμπλοκή εξετάζεται ως ένα από τα σενάρια, λόγω του γενικότερου περιβάλλοντος ασφάλειας στην περιοχή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδίδουν ευθύνη στο Ιράν, ενώ ούτε οι ιρανικές αρχές έχουν αναλάβει δημόσια την ευθύνη.

Η θέση του περιστατικού, σε μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες διεθνώς, αναδεικνύει εκ νέου τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.

Πλήγμα στο HUDA στον Κόλπο του Ομάν

Το δεύτερο περιστατικό αφορά το φορτηγό πλοίο HUDA, υπό σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο περίπου 18 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κορ Φακάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το πλοίο επλήγη από δύο πυραύλους, οι οποίοι φέρεται να εκτοξεύθηκαν από αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και ακινητοποίησαν το πλοίο.

Κατά τη CENTCOM, η πρύμνη του HUDA αποτέλεσε εσκεμμένο στόχο, αφού προηγουμένως είχαν δοθεί οδηγίες στο πλήρωμα να εγκαταλείψει τα τμήματα που επρόκειτο να πληγούν.

Η Εθνοφρουρά των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η Ακτοφυλακή διέσωσε 22 άτομα από το πλοίο. Στους διασωθέντες παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το HUDA ανήκει και διαχειρίζεται η NOUR ELHUDA SHIPPING CO LLC, με έδρα την Τουρκία, ενώ την τεχνική διαχείριση έχει η MIMI SHIPPING CO SA, με έδρα τον Λίβανο.

Τι υποστηρίζει η CENTCOM

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το HUDA είχε προηγουμένως προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι και επιχειρούσε να απομακρυνθεί από την περιοχή, παραβιάζοντας, κατά την αμερικανική πλευρά, τους όρους του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Η CENTCOM υποστηρίζει επίσης ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Ιστορικά δεδομένα AIS δείχνουν ότι το πλοίο δραστηριοποιούνταν στον Κόλπο του Ομάν και τη βόρεια Αραβική Θάλασσα, ενώ είχαν καταγραφεί και διακοπές στη μετάδοση του σήματός του.

Στις 28 Αυγούστου, το HUDA είχε εντοπιστεί κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, λίγο πριν διακοπεί η μετάδοση του AIS.

Παρότι υπάρχουν ενδείξεις προηγούμενης προσέγγισης σε ιρανικό λιμάνι, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό στο οποίο αναφέρεται η CENTCOM.

Παράλληλα, βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί φέρεται να καταγράφει αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος να επικοινωνεί με το HUDA μέσω του ναυτικού καναλιού VHF 16, προειδοποιώντας το πλήρωμα για επικείμενο πλήγμα στην πρύμνη και δίνοντάς του περίπου ένα λεπτό για να εκκενώσει το μηχανοστάσιο.

Η γνησιότητα και το πλήρες πλαίσιο του συγκεκριμένου υλικού παραμένουν υπό ανεξάρτητη επαλήθευση.

Αυξημένος κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία

Η Marisks καταλήγει ότι τα δύο περιστατικά αποτυπώνουν ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας στο Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη τόσο με τον κίνδυνο ενδεχόμενων εχθρικών ενεργειών που μπορεί να συνδέονται με το Ιράν, όσο και με αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο επιβολής του αποκλεισμού.