Πλοίο επλήγη στα Στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας ανέφερε πως το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση τη στιγμή που πραγματοποιούσε εξερχόμενη διέλευση από τα στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του UKMTO, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη συνδρομή της Ακτοφυλακής του Ομάν.

Η ανάρτηση της UKMTO:

UKMTO: UKMTO has received a report of an incident in the Strait of Hormuz. The Company Security Officer has reported that the vessel was struck by an unknown projectile while conducting an outbound transit of the Strait of Hormuz. The impact caused damage to the engine room… pic.twitter.com/xeTiAMFuww — Open Source Intel (@Osint613) August 18, 2026

Η ανακοίνωση του UKMTO

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα μια απώλεια μέλους του πληρώματος.

Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα».