Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο που έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το περιστατικό καταγράφηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ.
Η εστία της φωτιάς έγινε αντιληπτή από τον καπετάνιο ενός άλλου παραπλέοντος σκάφους, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός.
Μέχρι στιγμής, η τύχη του πληρώματος αγνοείται, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς εκτιμήσεις σχετικά με την έκταση των υλικών ζημιών στο φλεγόμενο πλοίο ή τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.
A vessel was seen on fire in the Strait of Hormuz, 9 nautical miles north of Khasab, Oman, according to UKMTO. The sighting came from the master of a third-party ship. The condition of the crew has not been determined. https://t.co/cooo2ScdPT
— Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2026