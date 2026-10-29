Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο που έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το περιστατικό καταγράφηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ.

Η εστία της φωτιάς έγινε αντιληπτή από τον καπετάνιο ενός άλλου παραπλέοντος σκάφους, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός.

Μέχρι στιγμής, η τύχη του πληρώματος αγνοείται, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς εκτιμήσεις σχετικά με την έκταση των υλικών ζημιών στο φλεγόμενο πλοίο ή τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.