Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία-πλαίσιο που καθορίζει έναν «προσωρινό διάδρομο» ναυσιπλοΐας εντός των Στενών του Ορμούζ και προβλέπει μια επιχείρηση αποναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι δύο χώρες, που βρέχονται από τα Στενά, προσπαθούν να ρυθμίσουν τη ναυσιπλοΐα εκεί, ενώ η θαλάσσια αυτή οδός, που παραμένει αποκλεισμένη από την Τεχεράνη, βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δήλωσε πως ελπίζει να «ανακοινώσει σύντομα» έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ καθώς και «πρακτικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα».

Οποιαδήποτε «μόνιμη λύση» θα πρέπει να βασίζεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον τον Ιούνιο, η οποία έκτοτε κατάρρευσε, και στη οποία το Ιράν συνεχίζει να αναφέρεται, πρόσθεσε.

Ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι και ο ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί, συζήτησαν στην Τεχεράνη «για ένα πλαίσιο κατά στάδια», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Μουσκάτ.

«Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για ένα ‘πλαίσιο κατά στάδια’ που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, το οποίο διευκρινίζει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει «τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών».

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για να καθοριστεί ένας «μόνιμος» διάδρομος και να οριστεί «η μελλοντική διαχείριση των Στενών», όπως και ένας μηχανισμός για την «παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών πλοήγησης και ασφάλειας», προσθέτει το κείμενο.

Οι δύο χώρες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της διεξαγωγής κοινών συζητήσεων με τις άλλες χώρες του Κόλπου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι, σύμφωνα με τον αμερικανικό Ναυτικό, «όλες οι νάρκες αφαιρέθηκαν και / ή καταστράφηκαν στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ».

«Το Ιράν ενημερώθηκε ότι κάθε πλοίο ή σκάφος που θα τοποθετεί νέες νάρκες θα καταστρέφεται», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα Στενά τελούσαν υπό αμερικανικό έλεγχο – κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε- και απείλησε το Ομάν με βομβαρδισμούς εάν το σουλτανάτο «σταθεί εμπόδιο» στο δρόμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ.

Ο πόλεμος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου όταν Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας συμμαχικές χώρες της Ουάσιγκτον στην περιοχή και επιβάλλοντας αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διερχόταν πριν από τον πόλεμο, το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν με τη σειρά τους αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν συζητά εδώ και εβδομάδες με το Ομάν, τονίζοντας παράλληλα ότι τα Στενά θα παραμένουν κλειστά όσο η Ουάσιγκτον δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας, μια εκ των οποίων είναι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού.

Το Ιράν έχει στοχεύσει πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά χωρίς να ζητήσουν άδεια.