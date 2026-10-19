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Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη αφού προσέκρουσε σε νάρκη στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
The IRGC announces that an oil tanker struck a naval mine while transiting the southern route of the Strait of Hormuz, resulting in an explosion and a fire in its engine room.
Contributed by @MoloWarMonitor https://t.co/RJAjy1GBV4
— Open Source Intel (@Osint613) October 18, 2026