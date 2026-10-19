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Ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη αφού προσέκρουσε σε νάρκη στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

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