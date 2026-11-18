Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα τρία τάνκερ έπλεαν σε απαγορευμένη περιοχή έχοντας απενεργοποιήσει τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση τους.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.