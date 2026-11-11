Σε συναγερμό τέθηκαν οι ναυτιλιακές αρχές μετά από περιστατικό με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων παγκοσμίως.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι έλαβε αναφορά για «περιστατικό» στο οποίο εμπλέκεται δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Η UKMTO διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει ακόμη σαφή εικόνα για την κατάσταση του πληρώματος, ούτε για το εάν υπάρχουν τραυματίες ή άλλα προβλήματα πάνω στο πλοίο.

Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των πιθανών ζημιών στο δεξαμενόπλοιο, ενώ άγνωστο παραμένει εάν από το περιστατικό έχει προκληθεί διαρροή καυσίμων ή άλλη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η βρετανική υπηρεσία παρακολουθεί την εξέλιξη του συμβάντος και αναμένει περισσότερες πληροφορίες, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το συμβάν προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του σημείου στο οποίο καταγράφηκε. Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και ειδικά για τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Για τον λόγο αυτό, κάθε περιστατικό που αφορά εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τις ναυτιλιακές αρχές, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για το δεξαμενόπλοιο, το πλήρωμά του και τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.