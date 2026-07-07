Στο προσκήνιο επανέρχεται η ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και η σταθερότητα των διεθνών θαλάσσιων περασμάτων, καθώς ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης, ενώ διέσχιζε τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, γνωστή ως UKMTO, πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά πλήγμα που καταγράφεται μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οι αλλεπάλληλες αυτές επιθέσεις έχουν θέσει σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού τις διεθνείς ναυτιλιακές Αρχές και τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων, καθώς το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των χτυπημάτων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης των πληρωμάτων και των φορτίων από την περιοχή, η οποία αποτελεί διαχρονικά σημείο γεωπολιτικών τριβών.

«Η UKMTO έλαβε αναφορά για ένα ακόμη περιστατικό που αφορά σε δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε από ένα drone άγνωστης προέλευσης, και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρύπανση», τόνισε η βρετανική υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Al Rekayyat, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από βλήμα, την ώρα που έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ. Η Ντόχα καταδίκασε την «απαράδεκτη επίθεση» στο δεξαμενόπλοιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν.

Εκτός από το Al Rekayyat και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, υπέστη ζημιές, κοντά στα Στενά. Υπήρξαν αναφορές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.