Νέο σοβαρό ναυτικό επεισόδιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Μέσης Ανατολής, θέτοντας σε άμεσο συναγερμό τις διεθνείς αρχές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας.

Ειδικότερα, εμπορικό σκάφος μεταφοράς υδρογονανθράκων δέχθηκε χτύπημα από βλήμα αγνώστου τύπου, ενώ έπλεε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του Ομάν, εντός της στρατηγικής σημασίας ζώνης του Στενού του Ορμούζ.

Την είδηση για την επίθεση επιβεβαίωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικών επιχειρήσεων UKMTO, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην ευαίσθητη αυτή θαλάσσια δίοδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO, έλαβε «πληροφορίες» από διάφορες πηγές για την επίθεση, που καταγράφτηκε οκτώ ναυτικά μίλια (κάπου 15 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για το επεισόδιο.