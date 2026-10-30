Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν χθες Πέμπτη ότι ακόμη τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, που η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνει πως είναι πλέον απαλλαγμένο από νάρκες.

Από την πλευρά της, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως ειδοποιήθηκε ότι «σκάφος» βρισκόταν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, όχι μακριά από τις ακτές του Ομάν, χωρίς καμιά λεπτομέρεια για την κατάσταση του πληρώματός του.

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https://t.co/mFI6cqM6ys #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/97jvjXkqCN — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 29, 2026

Νωρίτερα, ανακοίνωνε ακόμη ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστου τύπου» στην ίδια περιοχή, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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https://t.co/GurjVHr4wQ #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/ZLnEJCfdMp — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 29, 2026

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα αν αυτά τα δύο πλοία είναι ανάμεσα στα τέσσερα στα οποία αναφέρθηκαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τρία πλοία «παραβάτες» των αξιώσεων της Τεχεράνης «εξερράγησαν και πήραν φωτιά καθώς διέρχονταν από μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή στο νότιο τμήμα του στενού», ανακοίνωσαν αρχικά χθες οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων.

Είχαν «απενεργοποιήσει τα συστήματα ραντάρ και πλοήγησης» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, που ανέφεραν επίσης ότι κατέσχεσαν αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναγνώρισης στην περιοχή.

Ούτε το σε ποιον ανήκαν τα πλοία και τα φορτία, ούτε οι σημαίες υπό τις οποίες αποκαλύφθηκαν.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε αργότερα χθες πως ακόμη ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη.

Το σκάφος, που «έπλεε παράνομα σε απαγορευμένη και επικίνδυνη περιοχή (…) υπέστη ζημιά και έπιασε φωτιά αφού έπεσε σε ναυτικές νάρκες», τόνισε σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το UKMTO νωρίτερα χθες σημείωσε ότι άλλο πλοίο βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ, ανοιχτά του Ομάν, ωστόσο διευκρίνισε πως, σύμφωνα με τις «Αρχές στην περιοχή», επρόκειτο για καΐκι παραδοσιακού τύπου στην περιοχή του Κόλπου που ενεπλάκη σε «συμβάν ασφαλείας», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει «μεγάλη φωτιά», να «πάρει κλίση» και να «βυθιστεί». Το πλήρωμα απομακρύνθηκε εσπευσμένα και είναι σώο, κατά την ίδια πηγή.

UKMTO WARNING 185-26 UPDATE 001 Click here to view the full warning ⤵️

https://t.co/YOTf90h4Re #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/KFxSJ0dHPp — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 29, 2026

Παράλυση

Τα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσα στις ακτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και αυτές του σουλτανάτου του Ομάν, έχουν πλάτος περίπου 30 χιλιομέτρων στο πιο στενό τμήμα τους.

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν περί το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται στις παγκόσμιες αγορές πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς να ζητούν την έγκρισή της, κατά μήκος των ομανικών ακτών.

Σε αντίποινα για τον ιρανικό αποκλεισμό, η Ουάσινγκτον συνεχίζει την επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και στέλνει πολεμικά να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αυτή την οδό, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο κρατών παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την Κυριακή, το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») διαβεβαίωσε ότι βοήθησε τα κράτη του Κόλπου να εξαγάγουν 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από το καλοκαίρι, παρακάμπτοντας το de facto κλείσιμό του από το Ιράν. Διαβεβαίωσε ακόμη μέσω X ότι «οι κυριότερες οδοί ναυσιπλοΐας στο Στενά του Ορμούζ» είναι πλέον «απαλλαγμένες από ιρανικές νάρκες» χάρη στις προσπάθειες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η απαγορευμένη διαδρομή είναι ναρκοθετημένη, οι πλοιοκτήτες και τα πληρώματα είναι υπεύθυνα για τη διέλευσή τους από αυτές και δεν πρέπει να δίνουν σημασία στα παραληρήματα της CENTCOM», αντέτειναν χθες οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Αποδείξτε τους ισχυρισμούς σας σχετικά με την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ με ανεξάρτητες αποδείξεις, όχι απλές ανακοινώσεις!», σχολίασε εξάλλου ο εκπρόσωπός τους Χουσέιν Μουχεμπί μέσω X.