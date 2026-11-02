Έτοιμο να επιταχύνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός μόλις δύο ημερών –αντί του αρχικού σχεδιασμού των επτά ημερών– δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν δεκτούς τους όρους του.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, χαρακτηρίζοντας τη σύντμηση του χρονοδιαγράμματος ως «ένδειξη καλής πίστης» της Τεχεράνης. Όπως υπογράμμισε, η αποκατάσταση της ασφάλειας στη θαλάσσια δίοδο και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μπορούν να επιτευχθούν άμεσα, εφόσον ικανοποιηθούν οι αξιώσεις της ιρανικής πλευράς.

Το «κλειδί» των διαπραγματεύσεων και ο ρόλος της Ντόχα

Η νέα πρωτοβουλία βασίζεται στο σχέδιο επτά σημείων που είχε καταρτίσει το Ιράν τον Σεπτέμβριο, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια ως βασική προϋπόθεση για την άρση του κλεισίματος των Στενών. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εκδοχή του σχεδίου είχε απορριφθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις συνομιλίες που διεξάγονται στη Ντόχα με μεσολάβηση του Κατάρ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές αποχώρησαν την Κυριακή έχοντας θέσει σε κυκλοφορία ένα προσχέδιο πρότασης, με τις επαφές να παραμένουν ανοιχτές για επόμενο γύρο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, βρέθηκε στο Κατάρ για να διευκολύνει την έμμεση ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε προαναγγείλει τη δυνατότητα ανοίγματος της διόδου εντός 48 ωρών.

Στο φόντο των αμερικανικών εκλογών

Η διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται εν μέσω φόβων για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «παραγωγικές», χωρίς ωστόσο να αποκλείει μελλοντική στρατιωτική δράση σε περίπτωση ναυαγίου. Κληθείς να σχολιάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ τόνισε με νόημα ότι η Τεχεράνη δεν τρέφει αυταπάτες πως «θα γεννηθούν νέες ΗΠΑ» από την κάλπη.