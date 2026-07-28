Σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει την είσπραξη προαιρετικών τελών για τη διέλευση από αυτά και το οποίο υποστηρίζεται από τα κράτη του Κόλπου.

Αυτό αποκάλυψαν την Τρίτη (28/7), στο Reuters μία πηγή από τον Κόλπο και ένας δυτικός διπλωμάτης.

Σύμφωνα με την πρόταση του Ομάν, το Ιράν δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο. Το σύστημα θα είναι ανάλογο με αυτό που ισχύει στο Στενό της Μαλάκκα στην Ασία, όπου η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη ζητούν από τα πλοία να καταβάλλουν προαιρετικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Ο δυτικός διπλωμάτης το συνέκρινε με έναν προαιρετικό φόρο άνθρακα για τις πτήσεις, όπου όποιος αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο, μπορεί να επιλέξει να σημειώσει ένα κουτάκι, εάν θέλει να πληρώσει για να αντισταθμίσει τις εκπομπές του.

Η πηγή του Κόλπου δήλωσε ότι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχε υπάρξει επίσημη απάντηση από το Ιράν στην πρόταση. Αξιωματούχοι του Ομάν συναντήθηκαν με Ιρανούς στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συζήτησε τη Δευτέρα (27/7) την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας την ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος το Σαββατοκύριακο ακύρωσε αιφνιδιαστικά μια αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών διάρκειας δύο εβδομάδων, προχωρώντας σε μία ακόμη στρατηγική αναστροφή– δήλωσε ότι διεξάγονται «καλές συνομιλίες» με το Ιράν, αλλά απείλησε να επαναλάβει τα πλήγματα εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν καρπούς. Το Ιράν διαψεύδει ότι επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τεχεράνη ουσιαστικά έκλεισε το Ορμούζ μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Μια συμφωνία τον περασμένο μήνα άνοιξε τα Στενά εν μέρει, αλλά η συμφωνία κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, όταν το Ιράν στοχοποίησε πλοία που χρησιμοποίησαν μια δίοδο που δεν εγκρίνει.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θέλει να διαχειρίζεται το πέρασμα μαζί με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι όχθη, και να χρεώνει εισφορές εξυπηρέτησης στα πλοία που το χρησιμοποιούν.

Η Ουάσιγκτον όμως θέλει να επιστρέψει στο status quo που ίσχυε πριν από τον πόλεμο, όταν τα πλοία μπορούσαν να περνούν ελεύθερα, χωρίς πληρωμή τελών.