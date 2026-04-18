Σε τροχιά σταδιακής επανεκκίνησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, καθώς δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία που είχαν παραμείνει αγκυροβολημένα λόγω της έντασης στην περιοχή αρχίζουν σταδιακά να αποπλέουν, εκμεταλλευόμενα το περιορισμένο «παράθυρο» αποκλιμάκωσης μετά την προσωρινή εκεχειρία και τις συνεννοήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ορισμένα σκάφη έχουν ήδη διέλθει χωρίς παρεμβάσεις, ένδειξη μιας εύθραυστης αλλά υπαρκτής χαλάρωσης των περιορισμών σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Ωστόσο, η εικόνα της «ομαλοποίησης» παραμένει επιφανειακή, καθώς η διέλευση φαίνεται να πραγματοποιείται υπό αυστηρούς όρους και εντός συγκεκριμένων διαδρόμων που επιτηρούνται στενά.

First cruise ship transits Strait of Hormuz since conflict began The cruise ship Celestyal Discovery has become the first passenger vessel to transit the Strait of Hormuz since the start of the conflict. The Malta-flagged vessel departed Dubai on 17 April after remaining docked… pic.twitter.com/3wR1P6Lc6G — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 17, 2026

First cruise ship transits Strait of Hormuz since conflict began The cruise ship Celestyal Discovery has become the first passenger vessel to transit the Strait of Hormuz since the start of the conflict. The Malta-flagged vessel departed Dubai on 17 April after remaining docked… pic.twitter.com/3wR1P6Lc6G — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 17, 2026

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBShttps://www.cbsnews.com/news/strait-of-hormuz-visit-iran-war-exclusive/ με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ιμτιάζ Τιάμπ:

Πηγές με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν ότι οι ιρανικές αρχές έχουν θέσει προϋποθέσεις για τη διατήρηση της πρόσβασης, συνδέοντας τη ναυσιπλοΐα με ευρύτερες εξελίξεις ασφαλείας στην περιοχή. Παράλληλα, αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων επιτρέπεται, ενώ παραμένουν περιορισμοί για στρατιωτικές κινήσεις, στοιχείο που υπογραμμίζει τον πολιτικό χαρακτήρα της διαχείρισης του περάσματος.

Η συγκέντρωση της κυκλοφορίας σε περιορισμένους θαλάσσιους διαδρόμους αυξάνει τους επιχειρησιακούς κινδύνους, με ειδικούς να επισημαίνουν την πιθανότητα ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και ταυτόχρονης επανεκκίνησης πολλών δρομολογίων.

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τη ναυτιλιακή αγορά.

Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ το αυξημένο κόστος λειτουργίας επιβαρύνει κυρίως μικρότερες εταιρείες, με τον κίνδυνο μετακύλισης στους ναύλους και τελικά στους καταναλωτές να θεωρείται πλέον ορατός.

Παράλληλα, η κρίση έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και τις θαλάσσιες διαδρομές. Ναυτιλιακοί όμιλοι και traders επανεξετάζουν στρατηγικά τις επιλογές τους, στρεφόμενοι σε εναλλακτικές οδούς και ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση, με ορισμένες από αυτές τις αλλαγές να αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα.

Το ανθρώπινο κόστος παραμένει επίσης σημαντικό. Χιλιάδες ναυτικοί έχουν βρεθεί για εβδομάδες σε ζώνες υψηλού κινδύνου, με αναφορές για αυξημένο άγχος, κόπωση και ψυχολογική πίεση, παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση διατήρησης της αποκλιμάκωσης, η πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην περιοχή θα απαιτήσει χρόνο.