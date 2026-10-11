Δεξαμενόπλοιο κινούμενο προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ επλήγη από βλήμα άγνωστου τύπου στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές, ανέφερε χθες Σάββατο η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη τον καπετάνιο.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση, κατά την πηγή αυτή, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τάνκερ.

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https://t.co/11gMTgb5bT #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/EAS2qaRARq — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 10, 2026

Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, με πλάτος μόλις 35 έως 40 χιλιομέτρων σε τμήμα του, έχουν αναζωπυρωθεί τελευταία, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, που έκλεισε de facto το πέρασμα με απειλές και επιθέσεις εναντίον πλοίων. Ο στρατός των ΗΠΑ, που επέβαλε αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο σε αντίποινα, έχει πλήξει επίσης ιρανικά πολιτικά πλοία.