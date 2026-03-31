Σε μια περίοδο όπου η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Στένγκελ, εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι επαναλαμβάνει «κάθε μεγάλο λάθος» της αμερικανικής πολιτικής των τελευταίων πέντε δεκαετιών.

He is repeating every foreign and domestic policy mistake the US has made over the last five decades, but he’s doing it with a gracelessness, cluelessness, and corruption that has no precedent. — Richard Stengel (@stengel) March 30, 2026

Η παρέμβαση του Στένγκελ έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπου ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίζεται μόνο σε λανθασμένες επιλογές, αλλά τις εφαρμόζει «με μια αδεξιότητα, άγνοια και διαφθορά που δεν έχουν προηγούμενο».

Ο Στένγκελ, που υπηρέτησε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα και έχει διατελέσει διευθυντής του περιοδικού Time, δεν είναι άγνωστος επικριτής του Τραμπ. Αντιθέτως, εδώ και χρόνια επισημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λειτουργεί χωρίς σαφή στρατηγική και με περιορισμένη κατανόηση της διεθνούς πολιτικής σκηνής.

«Διπλωματία σαν real estate deal»

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, ο Στένγκελ είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι προσεγγίζει τη διπλωματία σαν να πρόκειται για εμπορική διαπραγμάτευση ακινήτων, λειτουργώντας ως «one-man negotiator-in-chief» (σ.σ. μοναχικός αρχιδιαπραγματευτής).

Σύμφωνα με την κριτική αυτή, η εξωτερική πολιτική μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση, αποδυναμώνοντας θεσμούς και παραδοσιακές συμμαχίες.

Παράλληλα, τον έχει κατηγορήσει για «έλλειψη προσήλωσης στην αλήθεια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επικοινωνιακή διαχείριση υπερισχύει της ουσίας στη χάραξη πολιτικής.

Επανάληψη λαθών ή συνειδητή επιλογή;

Η τοποθέτηση Στάνγκελ έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κύμα ανησυχίας από πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, που βλέπουν στην πολιτική Τραμπ μια επαναφορά πρακτικών οι οποίες, κατά την άποψή τους, έχουν ήδη αποδειχθεί αναποτελεσματικές ή και επικίνδυνες.

Από τη διαχείριση διεθνών κρίσεων μέχρι τις σχέσεις με συμμάχους και αντιπάλους, οι επικριτές του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι οι επιλογές του χαρακτηρίζονται από μονομέρεια, προσωποκεντρική λογική και απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Πολιτική σύγκρουση με φόντο τις εκλογές

Η νέα αυτή παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερο βάρος ενόψει της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ, όπου η εξωτερική πολιτική επανέρχεται ως βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Η κριτική από πρόσωπα με θεσμικό παρελθόν, όπως ο Στένγκελ, ενισχύει το αφήγημα των αντιπάλων του Τραμπ περί επικινδυνότητας και απρόβλεπτης διακυβέρνησης από την πλευρά του.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του επιμένουν ότι η «αντισυμβατική» προσέγγιση αποτελεί συνειδητή ρήξη με ένα κατεστημένο που απέτυχε.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συζήτηση για το ποια εξωτερική πολιτική χρειάζονται οι ΗΠΑ, είναι τόσο παλιά όσο και ανεπίλυτη και παραμένει ανοιχτή.