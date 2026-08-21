Σε νέους περιορισμούς στη διέλευση των πλοίων προχωρά η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP), καθώς η παρατεταμένη ανομβρία που προκαλεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει στερέψει τα αποθέματα νερού στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως ανακοίνωσε ο αυτόνομος δημόσιος φορέας διαχείρισης, από τις 3 Σεπτεμβρίου ο ημερήσιος αριθμός των πλοίων (παντός τύπου) που θα λαμβάνουν άδεια διάπλου θα μειωθεί από 36 σε 34. Λίγες ημέρες αργότερα, από τις 15 Σεπτεμβρίου, το μέτρο θα γίνει ακόμη πιο αυστηρό, ρίχνοντας τον αριθμό στις 32 διελεύσεις ημερησίως.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένου ότι από τη Διώρυγα, μήκους 80 χιλιομέτρων, διακινείται περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι μεγαλύτεροι πελάτες και χρήστες του καναλιού είναι οι οικονομικές υπερδυνάμεις των ΗΠΑ και της Κίνας.

Αδειάζουν οι τεχνητές λίμνες

Η ομαλή λειτουργία της Διώρυγας εξαρτάται άμεσα από το βρόχινο νερό που συγκεντρώνεται στις τεχνητές λίμνες Γκατούν και Αλαχουέλα. Ωστόσο, όπως εξήγησε η ACP, το Ελ Νίνιο έχει φέρει χαμηλότερες του αναμενομένου βροχοπτώσεις στην ευρύτερη υδρογραφική λεκάνη, με αποτέλεσμα η στάθμη των λιμνών να υποχωρεί επικίνδυνα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της θαλάσσιας οδού, η Αρχή υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από τους προηγούμενους μήνες είχαν επιβληθεί περιορισμοί στο επιτρεπόμενο βύθισμα των πλοίων για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Η κατάσταση θυμίζει έντονα το 2023, όταν η έντονη ξηρασία, πάλι λόγω του Ελ Νίνιο, είχε αναγκάσει τους διαχειριστές να «ψαλιδίσουν» τις ημερήσιες διελεύσεις από τις 38 στις μόλις 22.

Σε κλοιό ξηρασίας η Κεντρική Αμερική

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που επανεμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια. Χαρακτηρίζεται από την υπερθέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό (στο ύψος του Ισημερινού), προκαλώντας ριζικές αλλαγές στα παγκόσμια μοτίβα ανέμων, βαρομετρικών πιέσεων και βροχοπτώσεων για πολλούς μήνες. Για τη φετινή χρονιά, τα περισσότερα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι το φαινόμενο θα είναι εξαιρετικά έντονο, ίσως και το ισχυρότερο στα χρονικά.

Οι συνέπειές του, άλλωστε, μαστίζουν ήδη την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αμερικής. Είναι ενδεικτικό ότι, βορειότερα του Παναμά, η κυβέρνηση της Ονδούρας αναγκάστηκε την περασμένη Τετάρτη να κηρύξει σχεδόν το 80% της επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, σε κατάσταση συναγερμού, εξαιτίας της πρωτοφανούς ξηρασίας που έχει επιφέρει το φαινόμενο.