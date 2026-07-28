Η δραματική υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του Δούναβη στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τριών δεκαετιών αναγκάζει τη Ρουμανία να θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο πυρηνικούς της αντιδραστήρες.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/7) το ρουμανικό υπουργείο Ενέργειας, το κλείσιμο της μονάδας θα τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη (28/7) και έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Κύριος στόχος των Αρχών είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα κρίσιμα συστήματα ψύξης των εγκαταστάσεων, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τα νερά του ποταμού.

Το ενεργειακό αποτύπωμα και το έλλειμμα

Η αναστολή λειτουργίας αναμένεται να ασκήσει πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Το πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία Nuclearelectrica, αποτελείται από δύο αντιδραστήρες δυναμικότητας 706 μεγαβάτ (MW) έκαστος. Οι δύο αυτές μονάδες αποτελούν βασικό πυλώνα της ρουμανικής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς καλύπτουν παραδοσιακά περίπου το 20% των συνολικών αναγκών της χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, το ενεργειακό ισοζύγιο για την τρέχουσα εβδομάδα υπολογίζεται στα 7.300 MW και η παραγωγή φτάνει τα 4.300 MW.

Για να καλυφθεί η «ψαλίδα» ανάμεσα στην προσφορά και την αυξημένη ζήτηση και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της χώρας, η Ρουμανία στρέφεται πλέον αναγκαστικά σε εκτεταμένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τα γειτονικά κράτη.