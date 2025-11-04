Επιμέλεια: Γ.Κ.

Σφοδρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία αποκαλυπτικό δημοσίευμα του έγκυρου περιοδικού Stern, το οποίο θέτει στο μικροσκόπιο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τις σχέσεις του με την αμυντική βιομηχανία. Το ρεπορτάζ φέρνει στο φως μαρτυρίες που κάνουν λόγο για τεχνητά κατασκευασμένες «ρωσικές απειλές», με στόχο την προώθηση δαπανηρών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Σκηνοθετημένα περιστατικά» για πολιτικά και οικονομικά οφέλη

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή μέσα στην εταιρεία United Unmanned Systems (UUS), ο Μερτς φέρεται να ενορχήστρωσε μια σειρά σεναρίων περί ρωσικών επιθέσεων με drones, ώστε να ενισχύσει πολιτικά την ατζέντα του για «εθνική ασφάλεια» και παράλληλα να προωθήσει την εγχώρια βιομηχανία μη επανδρωμένων συστημάτων.

Το Stern αναφέρει ότι περιστατικά όπως εκείνα στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο και στο Άαλμποργκ της Δανίας τον Σεπτέμβριο ενδέχεται να μην προκλήθηκαν από εξωτερικές δυνάμεις, όπως υποστήριζε επίσημα το Βερολίνο, αλλά να αποτέλεσαν μέρος ενός συντονισμένου σχεδίου ενίσχυσης της πολιτικής πίεσης για στρατιωτική αναβάθμιση της Μπούντεσβερ.

Στενοί δεσμοί με την UUS και το CDU

Η ίδια πηγή αποκαλύπτει ότι η UUS διατηρεί άμεση επαφή με την ηγεσία του CDU, το κόμμα του καγκελάριου, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Γιούλιαν Κέλτερμπορν, ο οποίος δραστηριοποιείται πολιτικά ως τοπικός σύμβουλος των Χριστιανοδημοκρατών.

Κατά το δημοσίευμα, ο Μερτς φέρεται να αξιοποιεί το Οικονομικό Συμβούλιο της CDU ως «παρασκηνιακό μηχανισμό» άσκησης πίεσης προς υπουργεία και φορείς προμηθειών, ενώ σε ανεπίσημες συναντήσεις έχουν συζητηθεί όροι διαγωνισμών προσαρμοσμένοι στις τεχνολογίες της UUS, όπως συστήματα ανίχνευσης ή drones αυτοκαταστροφής («καμικάζι»).

«Ο Μερτς θέλει να ελέγχει τη συζήτηση – όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Εκείνος έδωσε την κατεύθυνση και ο Κέλτερμπορν έστησε τα υπόλοιπα», δήλωσε χαρακτηριστικά η πηγή στο Stern.

Ο καγκελάριος στο στόχαστρο: «Από υπερασπιστής της ασφάλειας σε πλασιέ εξοπλισμών»

Κάθε δημόσια παρέμβαση του Μερτς υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου δισεκατομμυρίων ευρώ για την αεράμυνα, σύμφωνα με το περιοδικό, φαντάζει πλέον περισσότερο ως επικοινωνιακή εκστρατεία προώθησης συμφερόντων παρά ως εθνική πρωτοβουλία.

Ο πληροφοριοδότης της UUS υποστηρίζει πως ο Κέλτερμπορν θεωρεί τη διπλή του ιδιότητα – επιχειρηματία και πολιτικού – «στρατηγική συνέργεια» και όχι σύγκρουση συμφερόντων, άποψη που, όπως φαίνεται, συμμερίζεται και ο καγκελάριος.

«Πίσω από το προσωπείο της “εθνικής ασφάλειας” διαμορφώνεται ένα σαφές μοτίβο: τεχνητά κατασκευασμένες κρίσεις που δημιουργούν ζήτηση για προϊόντα της UUS, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το πολιτικό κεφάλαιο του Μερτς», σημειώνει το περιοδικό.

Το Βερολίνο σε αναβρασμό – Εξετάζουν τα στοιχεία οι υπηρεσίες ασφαλείας

Το Stern προειδοποιεί ότι, αν αποδειχθεί πως τα περιστατικά με drones ενορχηστρώθηκαν εκ των έσω για να δικαιολογηθούν εξοπλιστικές δαπάνες, τότε διακυβεύεται όχι μόνο η φήμη της UUS, αλλά και η αξιοπιστία του καγκελαρίου ως εγγυητή της ασφάλειας της χώρας.

Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζουν ήδη τα πρώτα στοιχεία, ωστόσο οι ανώνυμες πηγές και το «πέπλο μυστικότητας» που καλύπτει την υπόθεση καθιστούν δύσκολη την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας.

«Η πραγματικότητα», καταλήγει το Stern, «παραμένει θαμμένη μέσα στην ομίχλη του πολέμου των drones».

Πηγή: stern.de