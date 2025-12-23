Στη δημοσιοποίηση χιλιάδων νέων αρχείων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, προχώρησε την Τρίτη (23/12) το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αυτή η τελευταία δέσμη περιλαμβάνει πάνω από 11.000 αρχεία, ενώ περιλαμβάνονται σχεδόν 400 βίντεο, υπολογιστικά φύλλα αποδεικτικών στοιχείων, αποκόμματα και αρχεία ήχου.

Επίσης περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Έπσταϊν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το αρχείο έχει μέγεθος 10GB και είναι το μεγαλύτερο αρχείο που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα.

Η σημερινή δημοσίευση είναι η όγδοη από την περασμένη Παρασκευή (19/12).

Το διαβατήριο του Επστάϊν

Στα αρχεία περιλαμβάνεται και διαβατήριο του Επστάϊν, το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 1985 και έληξε το 1995.

Κάτω από την υπογραφή του υπάρχει ασπρόμαυρη φωτογραφία διαβατηρίου του Επστάϊν, ντυμένου με κοστούμι και γραβάτα.

Προηγουμένως είχε δοθεί στη δημοσιότητα άλλο διαβατήριο του Επστάϊν το οποίο είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2009.

Οι αναφορές στον Τραμπ

Σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολύ περισσότερες φορές από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως ή από ό,τι γνωρίζαμε», έγραψε ένας βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε ένα email με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2020.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ως επιβάτης σε «τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν επίσης παρούσα η Γκισλέιν Μάξγουελ», ανέφερε.

Σε μια πτήση το 1993, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν «είναι οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται. Σε μια άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και ο τότε 20χρονος».

«Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα ήταν πιθανοί μάρτυρες σε μια υπόθεση Μάξγουελ», ανέφερε ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ στο email, το οποίο στάλθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Μόλις ολοκληρώσαμε την αναθεώρηση των πλήρων αρχείων (περισσότερες από 100 σελίδες πολύ μικρού σεναρίου) και δεν θέλαμε τίποτα από αυτά να μας εκπλήξει στο μέλλον».

«Πλήττονται υπολήψεις», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έκανε λόγο για πιθανή ζημία στη φήμη που προκλήθηκε σε άτομα που εμφανίζονται σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν ως μέρος των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν.

«Πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που δημοσιεύονται φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία σχέση με τον Έπσταϊν. Αλλά είναι σε μια φωτογραφία μαζί του επειδή ήταν σε ένα πάρτι, και εσείς καταστρέψατε τη φήμη κάποιου», δήλωσε

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «μισούσε» που είδε τόσες πολλές φωτογραφίες του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον να περιλαμβάνονται σε παρτίδα εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή (19/12).

Ο ρόλος του Κογκρέσου

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν ακολουθεί την ψήφιση νόμου στο Κογκρέσο που ορίζει ότι τα συγκεκριμένα αρχεία έπρεπε να δημοσιευτούν στο σύνολό τους έως την περασμένη Παρασκευή.

Λόγω του όγκου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν θα είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα εντός της προθεσμίας και αντ’ αυτού θα δημοσιεύσει το υλικό σε κυλιόμενη βάση, διαγράφοντας τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τους επιζώντες.

Αυτό έχει εξοργίσει τους Δημοκρατικούς – και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στην βασική βάση υποστήριξης του Τραμπ για το MAGA – οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει παραβιάσει τις νομικές του υποχρεώσεις.