Χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με την δολοφονία του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ χθες στη δημοσιότητα τα οποία, όπως είπε, ήταν προηγουμένως απόρρητα.

Πολλοί από τους φακέλους που σχετίζονται με τη δολοφονία του JFK έχουν ήδη αποκαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος 13.000 εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα είχαν προηγουμένως διαγραφεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, αφού επισκέφθηκε το Ίδρυμα Κένεντι, ότι «ο κόσμος περιμένει εδώ και δεκαετίες» να δει τις 80.000 σελίδες αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία του Κένεντι.

President Trump at the Kennedy Center for the Performing Arts 🇺🇸

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

‘We’re going to spend a lot of effort, a lot of money… and we’re going to spend it on fixing up.

The Kennedy Center is a very big part of it… it’s a very big part of the fabric of Washington D.C.’ – @POTUS pic.twitter.com/dmwDaOEYg4

— The White House (@WhiteHouse) March 17, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ