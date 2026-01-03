Στη δημοσιότητα έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη φωτογραφία από τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, λίγο μετά τη σύλληψή του.

Σε αυτήν εμφανίζεται να έχει χειροπέδες στα χέρια του και να κρατάει ένα μπουκάλι νερό.

Επίσης τα μάτια του είναι καλυμμένα.

Νωρίτερα του απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες, που μεταξύ άλλων αφορούν σε ναρκωτικά, όπλα και συνωμοσία, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Προηγήθηκε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, συνελήφθη τη νύχτα στην κρεβατοκάμαρά του, την ώρα που κοιμόταν με τη σύζυγό του.

Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, με τη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο:

Δείτε και δεύτερη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα social media, από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Σε αυτήν είναι μέσα στο αμερικανικό αεροσκάφος, συνοδεία στρατιωτικών: