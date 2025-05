Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το πρώτο στάδιο της ανταλλαγής κρατουμένων «1000 έναντι 1000» ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των αιχμαλώτων.

«Επιστρέφουμε τους ανθρώπους μας στην πατρίδα», δήλωσε στο X.

«Σήμερα – 390 άνθρωποι. Το Σάββατο και την Κυριακή, αναμένουμε ότι η ανταλλαγή θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αντάλλαξαν 270 κρατούμενους και 120 πολίτες η καθεμία.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.

Today – 390 people. On Saturday and Sunday, we expect the… pic.twitter.com/OPIXycWcbA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2025