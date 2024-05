Κανένα ίχνος που να δείχνει ότι επλήγη από σφαίρες το κύτος του ελικοπτέρου του εκλιπόντος Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι, το οποίο συνετρίβη την περασμένη Κυριακή, δεν βρέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

«Δεν βρέθηκαν ίχνη από σφαίρες ή παρόμοια αντικείμενα στο κύτος του ελικοπτέρου που συνετρίβη» ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι IRIB στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δήλωσε ότι δημοσιεύει τα προκαταρκτικά πορίσματα της έρευνας για το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πρόεδρο και όπως τονίζει «μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι δεν υπήρχαν σφαίρες».

The General Staff of the Iranian Armed Forces has released a report about the crash of President Raisi’s chopper, stating that no signs of bullets or similar impacts were found on the wreckage.

“The helicopter caught fire after crashing into the mountain,” the report said.

The… pic.twitter.com/Md8TASeF4r

— Iran International English (@IranIntl_En) May 23, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ