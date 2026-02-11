Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες αστυνομικών της Συνοριοφυλακής (CBP), καθώς και εσωτερική αλληλογραφία, σχετικά με τον πυροβολισμό της 31χρονης Μαριμάρ Μαρτίνεζ στο Σικάγο, στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η Μαρτίνεζ «έστησε ενέδρα» σε όχημα της CBP, ρίχνοντας το αυτοκίνητό της επάνω του, με αποτέλεσμα πράκτορας να πυροβολήσει βρισκόμενος σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, το υλικό που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες (10/2) το βράδυ, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα.

Η Μαρτίνεζ, Αμερικανίδα πολίτης και δασκάλα Μοντεσόρι, ακολουθούσε τα οχήματα των πρακτόρων με σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ειδοποιήσει κατοίκους της περιοχής για την παρουσία τους. Σε βίντεο από κάμερα αστυνομικού ακούγεται πράκτορας να λέει «κάνε κάτι, σκύλα» λίγο πριν από τη σύγκρουση, ενώ άλλος αναφέρει: «Έχει έρθει η ώρα να γίνουμε επιθετικοί» και «θα έχουμε επαφή».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η σύγκρουση σημειώνεται αμέσως μετά. Ο πράκτορας Τσαρλς Έξαμ βγαίνει από το όχημα και πυροβολεί πέντε φορές προς την κατεύθυνση της Μαρτίνεζ, η οποία απομακρύνεται με το αυτοκίνητό της. Λίγη ώρα αργότερα η γυναίκα δΔιακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ η κάμερα που έφερε ο Έξαμ δεν ήταν ενεργοποιημένη.

Εις βάρος της 31χρονης ασκήθηκε δίωξη για παρεμπόδιση ομοσπονδιακού πράκτορα, η οποία αποσύρθηκε τον Νοέμβριο. Παραμένει, ωστόσο, αναρτημένη ανακοίνωση του υπουργείου που τη χαρακτηρίζει «εσωτερική τρομοκράτη».

Κατά την διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης, αποκαλύφθηκε ότι το υπηρεσιακό όχημα μεταφέρθηκε σε βάση στο Μέιν για επισκευές πριν εξεταστεί από την υπεράσπιση. Παρουσιάστηκαν επίσης μηνύματα του Έξαμ σε ομαδική συνομιλία, όπου ανέφερε: «Πυροβόλησα πέντε φορές και είχε 7 τρύπες», εκφράζοντας ικανοποίηση για την ευστοχία του. Μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνεται και μήνυμα του τότε επικεφαλής της CBP, Γκρεγκ Μποβίνο, ο οποίος ευχαριστεί τον Έξαμ για την «εξαιρετική του υπηρεσία» και τον προτρέπει να αναβάλει τη συνταξιοδότησή του.

Η Μαρτίνεζ από την πλευρά της, ζήτησε τη δημοσιοποίηση του υλικού μετά από τους θανάτους δύο πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Κρίστοφερ Παρέντε, στόχος της είναι να αποκαταστήσει το όνομά της και να κινηθεί νομικά.

«Δεν μπορείς να αποκαλείς έναν πολίτη χωρίς ποινικό μητρώο «εσωτερικό τρομοκράτη» και να το επαναλαμβάνεις επί μήνες», τόνισε ο Παρέντε, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα του χαρακτηρισμού.