Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, με επικεφαλής τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη για να λάβει μέρος σε έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την Πέμπτη οι νέες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Οι συνομιλίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη, στη Γενεύη, σύμφωνα με δήλωση που έκανε τη Δευτέρα υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στιβ Γουίτκοφ, και Τζάρεντ Κούσνερ να αναμένεται να συναντηθούν με την ιρανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν διαπραγματεύσεις στις 6 Φεβρουαρίου στο Μουσκάτ σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και έκτοτε έχουν διεξαγάγει δύο κύκλους έμμεσων συνομιλιών, μέσω της μεσολάβησης του σουλτανάτου του Ομάν.

Μεγάλη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 19 Φεβρουαρίου ότι δίνει στην Τεχεράνη περιθώριο περίπου 10 με 15 ημερών για να συνάψει συμφωνία.

