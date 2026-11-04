Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Ισπανία για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου και συναντήσεις με άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Ιβηρο-Αμερικανικής Συνόδου που διεξάγεται στη Μαδρίτη, όπως έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο όπου τον υποδέχονται κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος του, δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους ενόψει των προγραμματισμένων τριμερών συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή και της Ρωσίας.

Important meetings and talks coming up in Madrid. Our top priority is strengthening Ukraine’s air defenses, protecting our people, and expanding defense cooperation and production. We are grateful to Spain for the assistance provided. Further support steps are being prepared. Contacts with the American side are also on the agenda these days. We are coordinating with our partners to achieve concrete results on security issues and the next steps toward peace. We need protection from Russian strikes and the restoration of peace. I thank everyone who is helping Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

«Τις επόμενες ημέρες, έχουν επίσης προγραμματιστεί επαφές με την αμερικανική πλευρά», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε θέματα ασφαλείας και στα επόμενα βήματα προς την ειρήνη».

Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці. Цими днями також заплановані контакти з Американською стороною. Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру. Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε τη Δευτέρα πως οι ΗΠΑ θα φέρουν σε επαφή αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με στόχο να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τις συμφωνίες για την ασφάλεια στη μεταπολεμική περίοδο και την αποκλιμάκωση της έντασης.

Στις δηλώσεις του στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε πως οι συνομιλίες του στη Μαδρίτη θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας που χρειάζεται η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας ενόψει και του χειμώνα.

Το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ έκανε γνωστό πως ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι αύριο Πέμπτη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε συνομιλίες στη Γερμανία προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για την Ισπανία.