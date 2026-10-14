Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW επικαλούμενο δύο πηγές, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έφθασε στην Ρωσία για μία συνάντηση.

Από την πλευρά του το πρακτορείο Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει την αναφορά και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους του FBI για να σχολιάσουν την πληροφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σκοπός της επίσκεψής του στη Ρωσία φέρεται να είναι συζητήσεις υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους ασφάλειάς της Μόσχας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν τις συζητήσεις διοργανώνουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία επικεφαλής του FBI στη Ρωσία από το 2013.

Για την άφιξη Πατέλ ρωτήθηκε στην ενημέρωση συντακτών ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το ταξίδι, και αρκέστηκε να πει πως «τέτοιου είδους επισκέψεις σπάνια ανακοινώνονται».

Σημειώνεται ότι ανώτερα στελέχη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καλούσαν τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, να ματαιώσει το ταξίδι στη Ρωσία που φέρεται να είχε προγραμματίσει για αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα σε επιστολή που εστάλη την περασμένη εβδομάδα, τα κορυφαία στελέχη των Επιτροπών Δικαιοσύνης και Πληροφοριών της Βουλής -οι βουλευτές Τζέιμι Ράσκιν και Τζιμ Χάιμς- προέτρεψαν τον Πατέλ να ακυρώσει το ταξίδι «για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο, το Politico είχε μεταδώσει την είδηση ​​ότι ο Πατέλ σχεδίαζε την επίσκεψη, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.