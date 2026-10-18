Στην καρδιά της Ιταλίας και συγκεκριμένα στη Νάπολη χτύπησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 ο παλμός της νομικής κοινότητας, με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου Ποινικολόγων.

Η σπουδαία αυτή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην ιστορική Βιβλιοθήκη «A. De Marsico» εντός του επιβλητικού Castel Capuano, ενός σημείου που φέρει μακρά παράδοση και ιδιαίτερο συμβολισμό για τους θεσμούς της ιταλικής δικαιοσύνης. Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον του κτιρίου προσέδωσε ξεχωριστή αίσθηση στις συζητήσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της νομικής επιστήμης με την ιστορία.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους προσκεκλημένους βρέθηκε και ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου, συμμετέχοντας στις εργασίες που επικεντρώθηκαν στις σύγχρονες προκλήσεις της ποινικής δικαιοσύνης.

Η επιστημονική συνάντηση αποτελεί καρπό δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση Ποινικολόγων Ιταλίας, την Ένωση Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων Ελλάδος, καθώς και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας, με κεντρικό θεματικό άξονα την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η εισήγηση του Σάκη Κεχαγιόγλου, με τίτλο «Από τη Νάπολη στην Αθήνα: Οργανωμένο Έγκλημα και Δικαιοσύνη», αποτέλεσε μια συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και της ιταλικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, συνδυάζοντας την ιστορική αναδρομή με τη δικαστηριακή πράξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του ποινικού δικαίου. Ο Έλληνας ποινικολόγος αναφέρθηκε στις εμβληματικές δικαστικές αναμετρήσεις της Ιταλίας με τη Μαφία, στο ιστορικό Maxiprocesso του Παλέρμο και στην παρακαταθήκη των δικαστών Τζοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο, οι οποίοι δολοφονήθηκαν εξαιτίας της δράσης τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Παράλληλα, ανέδειξε σημαντικές πτυχές της ελληνικής δικαστικής εμπειρίας, με ιδιαίτερες αναφορές στην υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», στη δίκη της οποίας είχε συμμετάσχει ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και στις ιδιαίτερες νομικές προκλήσεις που ανέκυψαν από τη δικαστική αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διάκριση ανάμεσα στη συλλογική εγκληματική δράση και την ατομική ποινική ευθύνη, με τον κ. Κεχαγιόγλου να αναδεικνύει την ανάγκη κάθε κατηγορία να θεμελιώνεται σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και όχι σε γενικεύσεις που απορρέουν από τη βαρύτητα ή τη δημοσιότητα μιας υπόθεσης.

Στην εισήγησή του εξετάστηκε επίσης η σημασία της Σύμβασης του Παλέρμο για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματική ποινική καταστολή και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής του ήταν ότι η αποφασιστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος δεν μπορεί να επιτυγχάνεται εις βάρος των εγγυήσεων της δίκαιης δίκης και της εξατομίκευσης της ποινικής ευθύνης. Η ισχύς της Δικαιοσύνης, άλλωστε, αποτυπώνεται όχι μόνο στην ικανότητά της να αντιμετωπίζει σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, αλλά και στην προσήλωσή της στους κανόνες του κράτους δικαίου.

Η συμμετοχή του Σάκη Κεχαγιόγλου σε αυτή τη διεθνή επιστημονική συνάντηση ανέδειξε τη συμβολή της ελληνικής ποινικής δικηγορίας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις εγγυήσεις της ποινικής δικαιοσύνης, σε μια εποχή κατά την οποία η διεθνής συνεργασία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας.

Στην αρχή του συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων δικηγόρων Ελλάδος, Δημήτριος Γκαβέλας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων Ιταλίας, Francesco Petrelli, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, Ιωάννης Κοντός και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Νάπολης και Μιλάνου, Carmine Foreste και Antonino La Lumia.

Μετά την εναρκτήρια ομιλία του Σάκη Κεχαγιόγλου, τον λόγο έλαβαν κατά σειρά με εισηγήσεις τους, από μέρους των Ελλήνων προσκεκλημένων οι καθηγητές του Ποινικού Δικαίου, Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Άρης Χαραλαμπάκης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Από μέρους δε των Ιταλών εισηγητών μίλησαν οι ποινικολόγοι και καθηγητές Carlo Morace, Attilio Belloni, Marco Muscariello, Antonio Nappi συμβάλλοντας σε έναν υψηλού επιπέδου επιστημονικό διάλογο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τις σύγχρονες προκλήσεις της ποινικής δικαιοσύνης.