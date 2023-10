Βαριά ήταν η ατμόσφαιρα χθες, Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Ισραήλ και μία εβραϊκή προσευχή στη μνήμη των εκατοντάδων αμάχων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το Σάββατο, όταν η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ.

Στη Νέα Υόρκη – όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι – πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα διαδηλώσεις: από τη μία πλευρά υπέρμαχοι της παλαιστινιακής υπόθεσης και από την άλλη συγκεντρώσεις υπέρ των εβραίων και του Ισραήλ.

Από την Κυριακή η αστυνομία φροντίζει να πλαισιώνει τις συγκεντρώσεις αυτές προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια.

