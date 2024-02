Πλήθος αγροτών με τρακτέρ έφτασαν το βράδυ της Δευτέρας (5/2) στις εισόδους της Ρώμης, συγκεκριμένα στη Nomentana, μετά από πορεία που ξεκίνησε από την Τοσκάνη.

Οι διαδηλωτές θα παραμείνουν εκεί θα κατευθυνθούν προς τη Ρώμη, την Πέμπτη (8/2).

Τα αιτήματα των αγροτών έχουν να κάνουν με το κόστος των προϊόντων τους, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και τον αντίκτυπο των μέτρων της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος.

The Farmers head to Rome for a huge demonstration on Friday.

pic.twitter.com/fiDrwwOHXM

— George Calder (@JorgeIVI) February 5, 2024