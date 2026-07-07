Στη Ρώμη θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνάντησης στη δεξαμενή σκέψης «Council of Foreign Relations, στην Ουάσινγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Όπως έγινε γνωστό παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.