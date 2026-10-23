Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο του ταξιδιού θα έχει συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές, η επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών φέρεται να εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα και η Τεχεράνη διατηρούν στενούς διπλωματικούς δεσμούς, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τον συντονισμό των ενεργειών τους απέναντι στις διεθνείς πιέσεις και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη Πεζεσκιάν στη Ρωσία έρχεται ως συνέχεια των εντατικών διαβουλεύσεων που διεξάγουν τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο κρατών το τελευταίο διάστημα.