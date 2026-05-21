Αεροσκάφος με εννιά μετανάστες από τη δυτική Αφρική, που απελάθηκαν από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στη Σιέρα Λεόνε χθες Τετάρτη, στο πλαίσιο ακόμη μιας συμφωνίας της Ουάσινγκτον με αφρικανικό κράτος για την επιτάχυνση των διαδικασιών απομάκρυνσης αλλοδαπών από την αμερικανική επικράτεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σιέρα Λεόνε, ο Τίμοθι Κάμπα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η Φριτάουν συμφώνησε να υποδέχεται σε ετήσια βάση 300 μετανάστες από τη δυτική Αφρική που απελαύνουν οι ΗΠΑ, με ρυθμό που δεν θα ξεπερνά τους 25 σε εβδομαδιαία βάση.

Οι απελαθέντες που έφθασαν με την πρώτη τέτοια πτήση χθες είναι επτά άνδρες και δύο γυναίκες. Πρόκειται για υπηκόους Γκάνας, Σενεγάλης, Γουινέας και Νιγηρίας, σύμφωνα με τον Πάτρικ Ρόμπιν, επικεφαλής της Kenvah Solutions, ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανατέθηκε να χειριστεί τη διαμονή των απελαθέντων και τους μετέφερε σε δυο ξενοδοχεία κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα μείνουν στη Σιέρα Λεόνε οι άνθρωποι αυτοί.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε σχόλιο.

«Θα φροντίσουμε να έχουν αξιοπρεπή και άνετη διαμονή για ως και δύο εβδομάδες», διαβεβαίωσε ο Ρόμπιν, προσθέτοντας πως αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν κάποιοι από αυτούς μπορεί να παραμείνουν ως και για 30 ημέρες.

Η συμφωνία που έκλεισε η Φριτάουν με την Ουάσινγκτον προβλέπει ότι θα υποδέχεται μόνο μετανάστες από κράτη της δυτικής Αφρικής, όπως και η Γκάνα. Πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters ανέφερε ότι απελαθέντες οι οποίοι στάλθηκαν στην Γκάνα, στην Ισημερινή Γουινέα και αλλού υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, παρότι αποφάσεις αμερικανικών δικαστηρίων στη θεωρία τους προστάτευαν από το ενδεχόμενο αυτό, για διάφορους λόγους.

Σύμφωνα με τον Ρόμπιν, οι «περισσότεροι» από τους 9 απελαθέντες στη Σιέρα Λεόνε χθες είπαν πως επιθυμούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ωστόσο, το Reuters είδε τουλάχιστον έναν να αντιστέκεται όταν οι αρχές προσπάθησαν να τον βγάλουν από το αεροσκάφος, προτού τελικά το δεχτεί.

Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν ή ποια είναι τα ανταλλάγματα για την υποδοχή των απελαθέντων μεταναστών στη Σιέρα Λεόνε.

Σε έκθεσή τους που είχε δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο, Δημοκρατικοί της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας σημείωναν ότι το κόστος για την απέλαση μεταναστών σε λεγόμενες τρίτες χώρες δεν είναι γνωστό, αλλά πρόσθεταν πως δαπανήθηκαν 32 εκατομμύρια δολάρια για να μεταφερθούν δεκάδες σε πέντε χώρες, συγκεκριμένα στην Ισημερινή Γουινέα, στη Ρουάντα, στο Ελ Σαλβαδόρ, το Ισουατίνι και τα νησιά Παλάου.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιορίστηκε να πει ότι δεν θα σχολιάσει.