Με το βλέμμα στραμμένο στην εξωτερική πολιτική και με το παλαιστινιακό ζήτημα να κυριαρχεί στη συζήτηση, ολοκληρώθηκε το τελευταίο προεκλογικό ντιμπέιτ στην Ισπανία.

Στα τέσσερα αναλόγια της τηλεμαχίας διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο ηγέτης του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, η επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού «Frente Amplio» (Ευρύ Μέτωπο) Άντα Κολάου και ο πρόεδρος του ακροδεξιού Vox (Φωνή) Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Η συμβολική έναρξη και το δίλημμα Σάντσεθ

Την αυλαία της τετραπλής αναμέτρησης άνοιξε η Άντα Κολάου, επιλέγοντας να φορέσει στο πέτο της μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών που τιμήθηκε την Τετάρτη, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης κάλεσε τους αντιπάλους της να αποκηρύξουν τους φόνους από έμφυλη βία, ένα αίτημα που ο Σαντιάγο Αμπασκάλ επέλεξε να αγνοήσει.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε να ορίσει το κεντρικό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης απευθυνόμενος απευθείας στους πολίτες.

«Στο σκηνικό αυτό υπάρχουν τέσσερα αναλόγια, αλλά την ερχόμενη Κυριακή θα υπάρχουν δύο δρόμοι. Αυτές οι εκλογές δεν αφορούν εμένα. Αυτές οι εκλογές αφορούν εσάς», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Ας μην παραδώσουμε την κυβέρνηση, την ερχόμενη Κυριακή, στους εκπροσώπους της διεθνούς ακροδεξιάς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ό,τι έκανε ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Μιλέι στην Αργεντινή».

Εστιάζοντας στην εξωτερική πολιτική, ο Ισπανός πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα:

«Θέλουμε μια Ισπανία ανοιχτή, κυρίαρχη και ειρηνική, ή μια Ισπανία φτωχοποιημένη, κλειστή και υποταγμένη στα συμφέροντα ολιγαρχών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού;».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησής του δηλώνοντας:

«Είπαμε «όχι» στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είπαμε «όχι» στη γενοκτονία που διαπράττει το Κράτος του Ισραήλ στη Γάζα. Είπαμε «όχι» στο 5% για τις αμυντικές δαπάνες».

Μετωπική σύγκρουση Κολάου – Αμπασκάλ για Ισραήλ και Χαμάς

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η συζήτηση στράφηκε στις σχέσεις με το Ισραήλ και τη Χαμάς, φέρνοντας σε ευθεία αντιπαράθεση την Άντα Κολάου με τον Σαντιάγο Αμπασκάλ. Η επικεφαλής του «Frente Amplio» υπενθύμισε πως υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει τον ηγέτη του Vox ως τον «καλύτερο εκπρόσωπο του Ισραήλ στην Ισπανία», για να τον ρωτήσει με ειρωνική διάθεση:

«Τι χρωστάτε στον Νετανιάχου μετά από αυτή τη μεγάλη αναγνώριση ότι είστε ο βασικός του εκπρόσωπος;».

Η απάντηση του Αμπασκάλ ήταν άμεση και επιθετική: «Θέλετε να απαντήσω; Ωραία. Εσείς τι χρωστάτε στη Χαμάς;».

«Είναι γενοκτονία, κ. Φεϊχό. Είναι γενοκτονία»

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε και ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, με αφορμή τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Όταν ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος ανέφερε ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι σφαγή», δέχθηκε την άμεση παρέμβαση των Σάντσεθ και Κολάου, οι οποίοι τον διέκοψαν λέγοντας:

«Είναι γενοκτονία, κ. Φεϊχό. Είναι γενοκτονία».

Ο Φεϊχό αντέτεινε πως ακολουθεί «την ορολογία του αρχηγού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ωστόσο οι δύο αντίπαλοί του επέμειναν, καλώντας τον εκ νέου: «Χρησιμοποιήστε τη λέξη “γενοκτονία”, κ. Φεϊχό».

Η πρόκληση παραίτησης στο φινάλε

Στην τελική ευθεία της τηλεμαχίας, ο αρχηγός της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης πέταξε το γάντι στον εν ενεργεία πρωθυπουργό. Ο Φεϊχό δεσμεύθηκε ότι, εάν δεν καταφέρει να εκλεγεί πρόεδρος της κυβέρνησης, θα παραιτηθεί από το αξίωμά του, θα παραδώσει τη βουλευτική του έδρα και θα αποποιηθεί το καθεστώς ειδικής ασυλίας, ζητώντας από τον Σάντσεθ να δεσμευθεί ότι θα πράξει το ίδιο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε την πρόκληση.