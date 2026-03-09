Στη βάση της Σούδας έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μετά από την τριμερή συνάντηση στην Κύπρο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστουδουλίδη, στην Πάφο.

Υποδοχή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον οποίο επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο, προκειμένου να επιθεωρήσουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», το οποίο βρίσκεται ήδη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων.

Στην περιοχή της 115 Πτέρυγας Μάχης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, καταγράφεται αυτή την ώρα έντονη κινητικότητα, με δραστηριότητα τόσο ελληνικών, όσο και αμερικανικών αεροσκαφών. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων και της ανάγκης για ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε βίντεο