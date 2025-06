Οι εορτασμοί για τον γάμο τoυ αιώνα ανάμεσα στον Τζεφ Μπέζος και τη συμβία του Λόρεν Σάντσεζ ξεκινούν σήμερα το βράδυ (Πέμπτη 26 Ιουνίου) με υπαίθρια εκδήλωση στους χώρους της μεσαιωνικής εκκλησίας Madonna dell’Orto στην περιοχή Καναρέτζο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Move over ambani , Jeff bezos to have the wedding of the century #India #JeffBezos #ambani #jeffbezoswedding https://t.co/mmfiFFBkId pic.twitter.com/eqb1toIdkE

Ο δήμος της Βενετίας έχει εκδώσει απόφαση για τον αποκλεισμό της περιοχής, με στόχο να προστατεύσει τους καλεσμένους από τις διαμαρτυρίες ακτιβιστών, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες καταγγέλλουν ότι η πόλη μετατρέπεται σε ιδιωτικό λούνα – παρκ για τους πλούσιους.

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, έφθασαν στη Βενετία ο Τζεφ Μπέζος και η αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, εν όψει του γάμου τους, ο οποίος έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι, ενώ αποχωρούσε από το ξενοδοχείο Aman Venice στο Μεγάλο Κανάλι, όπου θα διαμένει και θα φιλοξενηθούν αρκετοί από τους προσκεκλημένους.

Jeff Bezos and his journalist fiancee Lauren Sanchez were seen leaving the high-end Aman Hotel in Venice, ahead of three days of lavish VIP parties in the romantic lagoon city to celebrate their wedding, despite protests from locals https://t.co/YKUliwrTKc pic.twitter.com/istrRKGqL0

Jeff Bezos wedding: mystery surfaces as tycoon arrives in Venice…

Town hall officials revealed the Amazon founder had not registered to marry in the city ⬇️ https://t.co/aUNpruH2Vl

