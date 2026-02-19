Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου τρων αμερικανικών ενόπλων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») επισκέφτηκε χθες Τετάρτη τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας, προτού συμπληρωθούν δύο μήνες από την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ την 3ης Ιανουαρίου.

«Άλλη μια ιστορική ημέρα κατά την οποία υποδεχτήκαμε τον διοικητή της SOUTHCOM, τον στρατηγό (σ.σ. Φράνσις) Ντόνοβαν, στη Βενεζουέλα», ανέφερε η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου, μέσω X, συμπληρώνοντας ότι ο Αμερικανός ανώτατος αξιωματικός συναντήθηκε στο Καράκας «με τις μεταβατικές αρχές για να εκτιμηθεί η κατάσταση ασφαλείας (…) και να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Otro día histórico en el que dimos la bienvenida al comandante del @SOUTHCOM, el general Donovan, a Venezuela. En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada… pic.twitter.com/mjkWmfUlOd — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 18, 2026

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, υπό αμερικανική πίεση, προώθησε τη συμμετοχή εταιρειών του ιδιωτικού τομέα στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας –των μεγαλύτερων επιβεβαιωμένων στον κόσμο–, εισηγήθηκε νόμο περί αμνηστίας, που τελεί το τρέχον διάστημα υπό συζήτηση στο κοινοβούλιο, και άρχισε διαδικασία εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων με την Ουάσιγκτον, που είχαν διακοπεί το 2019.

Ο στρατηγός Ντόνοβαν ονομάστηκε επικεφαλής της SOUTHCOM από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, μερικές ημέρες πριν από τους βομβαρδισμούς και την επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο. Ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στις αρχές του μήνα.

«Ο στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη Βενεζουέλα (…) Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Βενεζουέλα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας, των ΗΠΑ και του δυτικού ημισφαιρίου», συμπλήρωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας σε χωριστό μήνυμά της.