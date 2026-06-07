Στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να πραγματοποιήσει κρίσιμες συναντήσεις με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, με κεντρικό αντικείμενο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη Ρωσία.

«Το κύριο θέμα είναι η άμυνά μας στον πόλεμο, μια πιο μεγάλη συνεργασία για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και η κοινή μας άποψη για τις διπλωματικές προοπτικές», γνωστοποίησε ο Ζελένσκι με αναρτήσεις του στο «X» και το Facebook, τις οποίες συνόδευσε με βίντεο από την αποβίβασή του από το αεροπλάνο, συμπληρώνοντας πως «η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος των διαπραγματεύσεων και να είναι ισχυρή».

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα, τα οποία μάλιστα προκάλεσαν ζημιές και σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων κοντά στο Τσερνόμπιλ.

Ειδικότερα, η Energoatom, ανακοίνωσε μέσω Telegram, ότι επίθεση από ρωσικό drone προκάλεσε μερική καταστροφή κτηρίου σε χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων, εντός της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. Η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας διευκρίνισε ότι το κτήριο ήταν άδειο και η ραδιενέργεια παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία μέσω του «X», τονίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε υποδομή με μεγάλες ποσότητες πυρηνικού υλικού. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, κατηγόρησε τη Μόσχα για απειλή της πυρηνικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τέτοιες εγκαταστάσεις.

Στο μέτωπο των απωλειών, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο αμάχων σε διάφορες περιοχές.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από πλήγματα κοντά σε στάση μέσου μαζικής μεταφοράς σε χωριό της περιοχής, σύμφωνα με τον Κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ και την Αστυνομία. Νωρίτερα, ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου είχε πέσει νεκρός από τα πυρά μέσα στο όχημά του στην πόλη της Ζαπορίζια.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας νυχτερινών επιδρομών με drones και αεροπορικών βομβαρδισμών, όπως δήλωσε ο Στρατιωτικός Κυβερνήτης Ολεκσάντρ Γκάνζα.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι στόχοι των πληγμάτων συνδέονταν αποκλειστικά με τον ουκρανικό στρατό. Σύμφωνα, πάντως, με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 236 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα συστήματα αεράμυνας να καταφέρνουν την αναχαίτιση των 215 εξ αυτών.