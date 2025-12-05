Ένας 21χρονος Ουκρανός στην Ιταλία, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 200.000 ευρώ τάζοντας επενδύσεις μέσω Διαδικτύου.

Τελευταίο του θύμα ένας Ιταλός, ο οποίος αφού κατάλαβε την απάτη προσέφυγε στις Ιταλικές Αρχές κι έτσι στήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Στο βίντεο που ακολουθεί, το θύμα δίνει ραντεβού με τον απατεώνα στο Σάσαρι προκειμένου να του παραδώσει σε φάκελο 15.000 ευρώ. Την ώρα που του δίνει τον φάκελο, επεμβαίνει η Ιταλική Αστυνομία.

Τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη απάτη, μαζί με άλλα άτομα που παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

Πηγή: Sassari Today , ANSA