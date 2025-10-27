Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πέρασε την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου στην Άγκυρα, όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Μετά την τελετή υποδοχής, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και ακολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η συμφωνία για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία. Ο ιστότοπος Middle East Eye αναφέρει ότι ο Στάρμερ έστειλε πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter στην Άγκυρα, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για μόνιμη αποστολή ή για συμβολική κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα σχεδιάζει να ενισχύσει την Πολεμική Αεροπορία της με ένα «μείγμα» 40 Eurofighters, 40 F-35 και 40 τουρκικής κατασκευής αεροσκαφών KAAN. Παράλληλα, ο Ερντογάν είχε προτείνει κατά την πρόσφατη περιοδεία του στον Κόλπο την αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν, με πιθανή συμφωνία για 12 αεροσκάφη, που απαιτεί έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία).

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει στις 23 Ιουλίου μνημόνιο με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά Eurofighter, με το Λονδίνο να παίζει καθοριστικό ρόλο στην άρση των γερμανικών αντιρρήσεων.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, τόνισε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις Τουρκίας – Ηνωμένου Βασιλείου, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, η κατάσταση στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία και το διμερές εμπόριο.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πρόκειται να επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Industries (TUSAŞ) και το Anıtkabir, καθώς και το Μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ.

Τον Στάρμερ συνοδεύουν στην Άγκυρα ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας, Πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.

Οι αντιπροσωπείες πρόκειται επίσης να συζητήσουν μια προγραμματισμένη αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των χωρών τους, καθώς προετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο, με στόχο μια συνολική αναβάθμιση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο έβδομος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Η Τουρκία εξήγαγε 8 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι εισήγαγε. Η Βρετανία θεωρεί τους βαθύτερους εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία ως ώθηση στην απασχόληση και την οικονομική παραγωγή, ενώ η Τουρκία θεωρεί την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου στρατηγικά σημαντική λόγω του μεγέθους και της αγοραστικής της δύναμης. Τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι το εμπόριο με την Τουρκία στήριξε περίπου 57.100 βρετανικές θέσεις εργασίας το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Hurriyet