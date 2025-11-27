Προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, στην Τουρκία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ενθρόνισή του.

Η ιστορική επίσκεψη που έχει τελικό προορισμό το Φανάρι και την συνάντηση του Ποντίφικα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο γίνεται στην επέτειο των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Εκκλησίας, στην Νίκαια της Βιθυνίας.

Το ταξίδι του Πάπα εκπληρώνει ουσιαστικά τα σχέδια του αείμνηστου προκατόχου του, στο θρόνο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Φραγκίσκου, να σηματοδοτήσει μια σπουδαία επέτειο της Ορθοδοξίας και να φέρει ένα μήνυμα ειρήνης στην περιοχή.

Στην Άγκυρα, ο ποντίφικας θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και στην Νίκαια της Βιθυνίας, όπου το 325 μ.Χ., η Α’ Οικουμενική Σύνοδος διατύπωσε την πρώτη έκδοση του Συμβόλου της Πίστεως, που εκατομμύρια Χριστιανοί εξακολουθούν να απαγγέλλουν κάθε Κυριακή.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης 27/11 στην Τουρκία με πτήση τσάρτερ της ITA. Το Airbus A320 neo προσγειώθηκε στην Άγκυρα, μεταφέροντας τον ίδιο και την παπική αντιπροσωπεία, με περίπου 80 διεθνείς δημοσιογράφους, που καλύπτουν το ταξίδι του Ποντίφικα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το «παρών» θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Αμέσως μετά από την Τουρκία ο Πάπας θα μεταβεί στον Λίβανο την Κυριακή για το δεύτερο και τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του.