Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, υποδέχθηκε στο Κάιρο τον διευθυντή της αμερικανικής κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών (CIA), Τζον Ράτκλιφ.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, την ώρα που από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζεται έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας απότομης και ανεξέλεγκτης επιδείνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, η συνάντηση, στην οποία παρέστη και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου Χάσαν Ράσαντ, επικεντρώθηκε στους πολέμους μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, στη Λωρίδα της Γάζας και το Σουδάν, αλλά και στις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και τις απειλές για τη ναυσιπλοΐα.

Ο Σίσι υπογράμμισε «την ύψιστη σημασία της επίλυσης των περιφερειακών κρίσεων μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του ο Ράτκλιφ «χαιρέτισε τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου» προκειμένου «να επιλυθούν ειρηνικά» οι περιφερειακές συρράξεις.

Σημειώνεται πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ.