Ο πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια αναμενόταν στο Κάιρο χθες Σάββατο το βράδυ για συναντήσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο παλαιστινιακό κίνημα, ενόψει επίσκεψης του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

Ο Χαλίλ αλ Χάγια, που μεταβαίνει στην Αίγυπτο για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στα τέλη Ιουλίου, αναμένεται να συναντηθεί το πρωί με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, σύμφωνα με την πηγή.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο στο πλαίσιο της προσπάθειας του Λευκού Οίκου να προωθήσει τον αμερικανικό «οδικό χάρτη» για τη Λωρίδα της Γάζας.

Θα τον συνοδεύσει ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο Βούλγαρος διπλωμάτης που έχει αναλάβει ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου.

Το ταξίδι ακολουθεί τη δημόσια απόρριψη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την 9η Αυγούστου του αμερικανικού οδικού χάρτη 15 σημείων ο οποίος ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουλίου από τον Μλαντένοφ και προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τους τομείς που κατέχουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς τον αποδέχτηκε, αλλά το Ισραήλ τον απέρριψε, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των ενόπλων δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας είναι ο «αληθινός» αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Σύμφωνα με πηγή του AFP στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, οι Κούσνερ και Μλαντένοφ ελπίζουν να έχουν «εποικοδομητικές συζητήσεις» για το συνολικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, η λεγόμενη πρώτη φάση του οποίου άρχισε με την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025. Έκτοτε οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποκλιμακώθηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε. Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα δεδομένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπέστησαν έξι απώλειες στη Γάζα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου τους.